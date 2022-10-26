. Актрису Татьяну Доронину принудительно поместили в дом престарелых

Вадим Карасев

В сентябре актрисе Татьяне Дорониной исполнилось 89 лет. Артистку очень хотели поздравить ее коллеги из МХАТ им. Горького, однако она не вышла на связь. Считалось, что Татьяна находится в санатории в Барвихе, но, похоже, оттуда она уже отбыла.

Сначала по Сети поползли слухи, что актрису просто хотят поселить в другом санатории, пока в ее квартире идет ремонт, но позже появилась информация, что она в доме престарелых. Издание Prozvezd связалось с соседкой Татьяны, и она подтвердила информацию.

По словам знакомой Дорониной, актриса никогда не хотела попасть в такое место. У нее были деньги даже нанять себе сиделку, чтобы она спокойно прожила старость у себя дома. У Татьяны осталась дача в Барвихе и квартира на Фрунзенской набережной.

Источник издания считает, что дети нужны хотя бы для того, чтобы не отправиться в дом старчества, когда трудно будет жить одной.

Теперь я знаю, почему нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживали, а чтобы чужие люди не распоряжались твоей судьбой. Но детьми Тани были только ее актеры, а сыном — театр.

Действительно, за всю долгую жизнь Доронина так и не завела детей, хотя пять раз была замужем. Мужьями артистки были актер Олег Басилашвили, театральный критик Анатолий Юфит, писатель Эдвард Радзинский, актер Борис Химичев и член Центрального комитета ВЛКСМ Роберт Тохненко. С 1985 года она не была замужем.

