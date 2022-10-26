. Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
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Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне

Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Певица и ведущая Анна Семенович рассказала, какой мужчина ей нужен. Звезда рассказала и о потенциальном папе будущего малыша. Она считает своего нынешнего мужчину идеальным. Актриса и певица Анна Семенович все еще полна решимости стать мамой. Многие женщины после 40 лет боятся трудностей материнства, прежде всего, в плане здоровья. Но 42-летнюю Анну, судя по всему, это не пугает. «Детей планируете?» — спросила ее во вторник одна из подписчиц. Другая подписчица спросила Анну о том, как она видит свой идеал мужчины.
«Тот, которого люблю. А люблю я смелого, любящего, веселого и одновременно серьезного, доброго и щедрого мужчину», — призналась звезда. Семенович в последнее время не распространяется о своей личной жизни. В начале 2022 года она пробовала найти общий язык с мужчиной по имени Юрий, с которым познакомилась на передаче «Давай поженимся». Но вскоре стало известно, что Анна и Юрий не подошли друг другу в плане «химии». Как зовут счастливчика, сумевшего завоевать любовь звезды, и чем он занимается, пока неизвестно.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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