. Артём Грант по-прежнему хочет вернуть Анну Самонину на Дом-2
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Артём Грант по-прежнему хочет вернуть Анну Самонину на Дом-2

Артём Грант по-прежнему хочет вернуть Анну Самонину на Дом-2
Анна Самонина сообщила, что за пределами проекта у неё есть молодой человек, хотя Артём Грант по-прежнему делает все возможное, чтобы вернуть её на Дом-2. Сейчас на проекте непростая ситуация и многие участники намеренно скрипят калиткой, желая пересечь забор и угодить в итоге в изолятор, столы их там кормили и показывали по телевизору. Тем временем под воротами тоже происходит нечто интересное. Как оказалось, ночью на Дом-2 к Клавдии Безверховой приехали две подруги — Оксана и Анна Самонина. В итоге девушка вынесла им пакет с неизвестным содержимым и крикнула, что она на зоне, поэтому её не выпускают. В конце концов ворота захлопнулись, а Безверхова пыталась продолжить общение, просунув голову под них.

При этом до сих пор ходят слухи, что Артём Грант желает вернуть Самонину на Дом-2. Однако сама девушка своим подписчикам рассказала, что она пока не готова возвращаться, так как ещё не отдохнула, да и за пределами поляны у неё есть молодой человек. И это при том, что вместе с Артёмом Аня по вечерам проводит прямые эфиры, где она шутит и уверяет, что скоро снова вернётся на проект. У Гранта сейчас очень сложная ситуация и не исключено, что его выставят на ближайшем голосовании...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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