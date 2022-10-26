. CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»
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CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»

CD Projekt RED официально анонсировали ремейк первого «Ведьмака»


Студия CD Projekt RED рассказала подробности о секретном проекте Canis Majoris, который упоминался несколько месяцев назад в финансовом отчете компании. Оказалось, что Canis Majoris — это ремейк первого «Ведьмака» (The Witcher), который разрабатывается польской студией Fool’s Theory. Отдельно оговаривается, что в эту студию входят ветераны CD Projekt RED.

На данный момент ремейк «Ведьмака» находится на ранней стадии производства, точной даты выхода у него нет. Разработчики хотят создать игру, уделяя максимальное внимание деталям — с уважением к оригиналу. Игра создается полностью с нуля на движке Unreal Engine 5. Для каких платформ создается ремейк «Ведьмака» — неизвестно.

Напомним, что сейчас по The Witcher создается не менее 3 проектов, о чем мы рассказывали здесь.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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