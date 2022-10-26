. Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022 года

На Руси 27 октября прадеды отмечали день Параскевы Грязнухи, который был приурочен целительнице Параскеве Пятнице. Ее величали «всеобщей матушкой» и защитницей женщин. Название «Грязнуха» привязалось из-за погодных условий. Обычно в этот день шли сильные дожди, которые превращали дороги в сплошную грязь, и проехать по ним было невозможно.

Традиции на Параскеву Грязнуху

На Руси праздник Параскевы Грязнухи начинали с похода в церковь, где молились святой Параскеве. К ней обращались в основном женщины и просили ее помочь во всех делах, что выпадают на нелегкую женскую долю. Просили подарить семье благополучие, а детям здоровье. Девушки вымаливали у святой хорошего жениха.

На Параскеву женщинам запрещалось работать. Исключением было мять и трепать лен. Интересно, что незамужних девушек оценивали как раз по этому умению. Если она хорошо справляется со льном, то и женой, и хозяйкой будет отличной.





Лен на Руси очень ценился. Ткани из него использовались для шиться одежды и постельного белья. Применяли семена льна и в косметологических целях. Женщины умывались отваром, чтобы сохранить молодость и красоту.

Вечером девушки устраивали смотрины. Надевали свои лучшие наряды и прогуливались по деревне. Парни же имели возможность полюбоваться ими и выбрать для себя ту, которая к сердцу припадет.

Что нельзя делать на Параскеву Пятницу

Предки верили, что на Параскеву Пятницу нельзя тревожить землю. Да и сама погода этого не позволяла делать. Редко когда на праздник было солнечно и сухо. Обычно шли дожди, что превращали дороги в сплошные болота, по которым нельзя было ни пройти, ни проехать. Поэтому крестьяне 27 октября сидели дома.





Женщины ждали Параскеву Пятницу с особым трепетом, поскольку это единственный день в году, когда они могут отдохнуть от своих дел. Нельзя было прикасаться ни к тряпке, ни к иголке. Считалось, кто 27 октября прядет, тот наведет на отца с матерью слепоту.

Запрещалось стирать, чтобы счастье свое не смыть. Лучше вообще как можно реже подходить 27 октября к воде. Поэтому девушки даже волосы в праздник не мыли, а женщины не купали детей.

Считается, кто на Параскеву громко смеется, тот скоро прольет много слез.

Приметы на 27 октября 2022 года





На Параскеву Грязнуху существуют особые приметы, которые помогают и беды избежать, и о будущей погоде узнать:

27 октября на дорогах грязи много – через 20 дней настоящая зима начнется;

беременная девушки волосы помоет – роды тяжело пройдут;

кто 27 октября родится, тому по жизни много трудиться придется.

Согласно народным приметам, на Параскеву можно было излечить ребенка от всех недугов. Стоило только отвести его к роднику и умыть холодной водой.