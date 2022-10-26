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Чтобы быть в тренде: можно ли быстро отрастить густые и широкие брови после неудачного выщипывания

Чтобы быть в тренде: можно ли быстро отрастить густые и широкие брови после неудачного выщипывания

Любая мода переменчива. То, что было модным вчера, сегодня может стать неактуальным и считаться безвкусицей. Форма бровей не является исключением, на смену тонким пришла мода на густые и широкие. Но можно ли после неудачного выщипывания быстро отрастить их и что для этого нужно делать.

Как быстро растут брови после неудачного выщипывания


Еще несколько лет назад все модницы мира старательно выщипывали брови, оставляя на их месте едва заметные «ниточки». Сейчас все поменялось с точностью до наоборот: все стараются отрастить густые и широкие брови. Как быстро можно это сделать, если вы перестарались с выщипыванием?

Хорошая новость заключается в том, что волосы на бровях растут быстрее, чем на голове, полный цикл их роста происходит за 3-4 месяца. Плохая новость состоит в том, что если брови долго и часто выщипывались, они теряют прежнюю густоту и на месте поврежденных фолликул другие могут не вырасти. Поэтому может пройти немало времени, прежде чем брови полностью оздоровятся и приобретут тот вид, который дан им природой.

Что нужно делать, чтобы быстро отрастить брови


Чтобы отрастить модные густые и широкие брови после того, как они часто подвергались процедуре выщипывания, следует прислушиваться к советам профессиональных косметологов.

Прежде всего, рекомендуется правильно питаться и употреблять больше продуктов, богатых биотином. Это один из витаминов группы В, способствующий лучшему обмену веществ, здоровому состоянию и быстрому росту волос. Он содержится во многих продуктах, но особенно богаты им печень, яичные желтки, бобовые, грибы, цветная капуста, арахис.

Регулярно следует проводить массаж бровей и натирать кожу в области бровей скрабом. Это будет способствовать лучшей циркуляции крови и поступлению к фолликулам питательных веществ.

Можно использовать специальные средства для восстановления фолликул, такие как сыворотки для бровей, в состав которых входят пептиды, а также смазывать брови оливковым или кокосовым маслом.

На период восстановления откажитесь от макияжа, который имеет свойство закупоривать поры и препятствовать росту волосков.

Но все эти средства по восстановлению бровей могут помочь только в том случае, если сами фолликулы живы. Если же они погибли, на них невозможно как-то воздействовать.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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