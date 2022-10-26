. Дана Борисова пытается разоблачить богатого мужа, который не хочет платить алименты

Ведущая Дана Борисова борется с экс-супругом в суде. Светская львица еще в мае этого года подала в суд на своего бывшего мужа, предпринимателя Максима Аксенова. Борисова доказывает, что на те деньги, что бизнесмен перечисляет на родную дочь, содержать ее просто невозможно. В ход пошла тяжелая артиллерия – телеведущая предоставила чеки за октябрь на дочку, которые превышают сумму алиментов от мужа в пять с лишним раз. «Только за этот месяц я предоставила реальные абсолютно чеки на 82 тысячи, которые были потрачены на Полину. Пятнадцать тысяч — английский язык, пятнадцать тысяч — испанский язык», — уточнила телеведущая. Недавно прошло очередное заседание, на котором теледива требовала увеличить выплаты. Бизнесмен ответил, что не может давать больше из-за проблем с финансами. Дана Борисова уверена: Аксенов специально занижает официальный доход, чтобы не платить ни одного лишнего рубля собственной дочери.«Он — учредитель, генеральный директор фирмы с зарплатой в двадцать пять тысяч. За прошлый год у них была прибыль этой его фирмы — 26 миллионов. А в этом году фирма принесла 56 миллионов», — поделилась телеведущая в программе Пятого канала «Светская хроника». Пока суд не удовлетворил требований Даны. Но теледива заявила, что продолжит бороться ради дочери. Следующее заседание назначено на 16 ноября. Кстати, в последнее время многие знаменитые мамы решили призвать к ответу своих знаменитых и успешных мужей. Так, известно о подобных процессах между Пелагеей и Иваном Телегиным, Павлом Мамаевым и его бывшей женой, а также между Екатериной Климовой и Игорем Петренко.