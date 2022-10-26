. Дана Борисова устроила драку с Анастасией Волочковой

Дана Борисова рассказала, как подралась с балериной Анастасией Волочковой. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» откровенно говорит о своей зависимости от наркотиков. В неадекватном состоянии Дана занималась сексом с незнакомыми мужчинами. В последние годы телезвезда часто оскорбляла Волочкову. Борисова утверждала, что балерина не в состоянии победить алкоголизм, а также «спит со всеми подряд». Сегодня «заклятые подруги» встретились в студии канала «Ю», на записи программы «Жизнь после шоу «Беременна в 16»». Дана решила помириться с бывшей примой Большого театра. Она подошла к Анастасии и попросила их сфотографировать.«С Настей мы и судились, и скандалили, и даже слегка подрались в проекте «Новые русские сенсации» на НТВ, — вспомнила Борисова. — Но лично меня настолько изменил этот тревожный и переломный год, что без всяких обид подошла к ней, спросила, как дела, и постаралась сказать какие-то простые добрые слова поддержки». Дана добавила, что они с Настей одного года рождения. Сейчас обеим по 46 лет. Есть и еще два совпадения – обе не замужем и воспитывают по одной дочери. Волочкова родила Адриану в 2005 году, а Борисова стала мамой Полины в 2007-м. Королева шпагата также сообщила об этих съемках. Вот только Анастасия по-прежнему обижается на Дану, поэтому она ни слова о ней не сказала. «Сегодня я успела поучаствовать в записи очень интересного эфира на канале «Ю», — рассказала балерина. — Очень рада была видеть любимых ведущих Оскара Кучера и Татьяну Дмитриеву. Они очень светлые и добрые люди. Да и вообще, позитивных программ на телевидении, к сожалению, становится меньше. Но они есть! И участвовать в них — заряд новой энергии».