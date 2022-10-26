. Даня Милохин кинул всех на шоу «Ледниковый период»

Тиктокер Даня Милохин сделал важное заявление. Молодая звезда вместе с серебряным призером Олимпийский игр в Пхенчхане Евгенией Медведевой стал участником проекта «Ледниковый период». Поклонники считали, что их связывают не только дружеские отношения, но и романтические. Не успел проект выйти в эфир, а блогер уже сообщил о том, что он добровольно покинул шоу, оставив по сути Евгению без партнера. Подробностями Милохин поделился в своем микроблоге.«Я должен признаться, что, к сожалению, я покинул данное шоу. Почему? Я не знаю. Я просто устал. Мне не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю», — заявил Даня. «Я считаю, что нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю! Люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать моему сердцу», — заявил Даня. Поклонники были опечалены. Многие решили, что блогер лукавит. Он не скрывал ранее, что собирается уехать в США к друзьям. Так, фанаты подозревают, что ради этой поездки Даня и бросил проект. Другие также вспомнили, что недавно юноша расстался с возлюбленной, поэтому теперь его точно никто не держит в Москве.