. Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
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Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин

Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Жулин высказался о побеге Дани Милохина с проекта. Накануне съемок нового выпуска «Ледникового периода» Даня Милохин в социальных сетях сообщил, что покидает шоу, потому что ему стало скучно. Все удивлены поступком блогера. Еще в начале съемок Милохин вместе с Медведевой говорили, что настроены на победу и хотят снова показать класс на льду. Но неожиданно Даня изменил решение. По его словам, он не понимает, что делает и для чего, поэтому просит у всех прощения и уходит. Решение 20-летнего блогера удивило Александра Жулина, который узнал об этом накануне. Его первая реакция была остановить Даню. «Не было никаких предпосылок. Сам был вчера очень удивлен. Не думаю, что Милохин вернется. Раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным», сказала Жулин.
Тренер проекта «Ледниковый период» не может найти причин, почему Милохин решил уйти. В разговоре с журналистами он назвал Даню «своеобразным парнем», а также отметил, что у него свое видение мира. А вот финансовый вопрос он сразу отверг. «Какой Даня Милохин как спортсмен? Это тяжелый труд. Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел. Потому что легкий парень — мог бы и выиграть». Всех также интересует, кто может стать новым партнером Жени Медведевой. На этот вопрос пока нет ответа, хотя съемки нового выпуска стартуют уже завтра. «После последнего выпуска пара Медведева-Милохин шла на третьем месте, лишь немного уступая первому. Они сделали красивые номера, которые снова обсуждала вся Сеть, а поклонники начали верить, что у парочки может все получиться».
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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