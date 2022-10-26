. День 26 октября в истории

День приятных неожиданностей.

Кто и когда придумал этот забавный праздник никто не знает, но скорее всего его впервые устроил позитивный и открытый миру человек. Традиции Дня приятных неожиданностей следуют из его названия — в этот день принято делать различные «приятности» другим людям без особого повода.

32 года назад (1990) президент СССР Михаил Горбачев под­писал указ «О введении коммерческого курса рубля к ино­странным валютам и мерах по созданию общесоюзного ва­лютного рынка».

Документ был принят «в целях создания эффективного механизма перераспределения валютных ресурсов страны, осуществления практических шагов в направлении конвертируемости рубля в условиях перехода на рыночные отношения».

В соответствии с указом, с 1 ноября 1990 года устанавливался коммерческий курс советского рубля по отношению к иностранным валютам. До этого времени он был фиксированным и его устанавливал Госбанк СССР. Стоил 1 доллар всего лишь 63 копейки. По новому, коммерческому, курсу доллар можно было купить уже за 1 рубль 80 копеек.

В стране стали действовать одновременно три курса: официальный, коммерческий и специальный.

Официальный курс, использовался для экономического анализа, международных статистических сравнений, а также для расчетов по погашению ранее выданных государственных кредитов.

Коммерческий курс, который был в три раза выше официального, являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей.

По специальному курсу, при предъявлении подтверждающих документов, что средства приобретается для зарубежной поездки, можно было обменять рубли для выезда за границу. Он просуществовал до апреля 1991 года, затем граждане стали покупать валюту по коммерческому курсу.

46 лет назад (1976) был запушен первый в мире серийный спутник непосредственного телевизионного вещания «Экран».

В то время в СССР действовала система спутникового вещания «Орбита», которая охватывала лишь пятую часть территории страны. Спутник «Экран», созданный специалистами НПО прикладной механики, обеспечил прием телевещания жителями Сибири, Дальнего Востока и крайнего Севера.

46 лет назад (1976) вышло постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию производства, расширению ассортимента, повышению качества рыбной продукции и по улучшению торговли рыбными товарами».

В советском общепите был опять установлен по четвергам «рыбный день». Впервые его придумал и ввел в 1932 году Анастас Микоян. Это было связано со спадом производства мяса в стране. В 1976 году причиной введения «рыбного дня» стало желание руководства страны увеличить производство рыбной продукции.

По четвергам в советских столовых не готовили никаких мясных блюд, а подавали рыбный суп, рыбные котлеты или жареный минтай и камбалу.

Официально «рыбный день» сохранялся до распада СССР.

102 года назад (1920) Совет Народных комиссаров издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

После Октябрьской революции Министерство императорского двора было преобразовано в Комиссариат исторических имуществ и коллегию по охране памятников, а также были назначены комиссары по охране художественно-исторических памятников и частных коллекций. Стали выходить постановления о судьбе имущества эмигрантов, экспроприированных и бесхозных ценностей, об изъятии благородных металлов, денег и ценностей. Был установлен запрет на вывоз предметов особого культурного значения за границу. Началась национализация художественных ценностей. Общественные и частные музеи и коллекции стали преобразовываться в государственные.

В октябре 1918 года СНК принял декрет об учете и сохранении памятников искусства, «в чьем бы обладании они ни находились». Спустя два года, в 1920 году, было создано Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран), куда все учреждения и должностные лица обязаны были сдать драгоценности, там же хранились все экспроприированные и конфискованные культурные ценности.

В постановлении СНК от 26 октября 1920 года, говорилось: «Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей…». Был создан специальный Антикварный экспортный фонд, позднее переименованный в Государственный фонд ценностей для внешней торговли.

Советская власть надеялась выручить от продажи культурных ценностей сотни миллионов рублей. Лев Троцкий писал, что лучше выручить в этом году 50 миллионов рублей, чем надеяться на 75 миллионов на следующий год, ибо на следующий год может произойти мировая пролетарская революция, буржуазия начнет вывозить и продавать ценности, рабочие станут их конфисковывать, и тогда денег нигде уже не будет.

Доход от кампании составил всего 4 миллиона 650 тысяч рублей. Из этих средств на покупку хлеба ушел лишь один миллион, остальные же деньги были потрачены на проведение самой кампании.

124 года назад (1898) спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» открылся Московский Художественный общедоступный театр.

Его основали Константин Станиславский и Владимир Немировича-Данченко. В труппу нового театра вошли самые талантливые члены драматического кружка Общества искусства и литературы и ученики Немировича-Данченко по Музыкальному драматическому училищу Московского филармонического общества. В 1901 году из названия театра исчезло слово «общедоступный», и он стал называться Московский Художественный театр (МХТ).

В первые годы МХТ арендовал помещение в саду «Эрмитаж». В 1902 году, благодаря меценату Савве Морозову, для театра по проекту архитектора Фёдора Шехтеля было перестроено здание в Камергерском переулке. Торжественное открытие нового здания МХТ состоялось 8 ноября 1902 году.

В 1920 году театру было присвоено звание академический, а в 1932 году — имя М. Горького.

В 1987 году театр разделился на два самостоятельных коллектива: под художественным руководством Олега Ефремова (МХАТ имени А. П. Чехова) и Татьяны Дорониной (МХАТ имени М. Горького).

195 лет назад (1827) начало работу первое отечественное страховое учреждение — «Российское страховое от огня общество».

Общество было учреждено в июле 1827 года указом императора Николая I. Его организаторами выступили Николай Мордвинов и Людвиг Штиглиц. Уставной капитал «Российского страхового от огня общества» составлял 4 миллиона рублей. Оно получило от государства монополию на страхование в важнейших губерниях России сроком на 20 лет.

26 октября общество открыло свои операции по приему на страхование от огня строений и другого движимого и недвижимого имущества. Обладателем страхового полиса № 1 в Российской империи стала жена Николая Мордвинова, застраховавшая в «Российском страховом от огня обществе» на крупную сумму принадлежавший ей особняк в Санкт-Петербурге.

198 лет назад (1824) в Москве официально был открыт Малый театр.

Формирование постоянной драматической труппы в Москве началось с середины XVIII века. В 1759 году был создан русский публичный театр, который находился в ведении Московского университета. Он просуществовал недолго, а на его основе была сформирована первая постоянная труппа, в которую входили драматические актеры, певцы, танцовщики и музыканты. Её возглавлял частный предприниматель и антрепренер Михаил Медокс. В 1780 году он построил в Москве новый театр, получивший название Петровского (по названию площади, на которой находился). В 1806 году театр перешел из частного владения в государственное, и стал называться Императорский Московский театр. В начале XIX века здание Петровского театра сгорело, и труппа давала свои представления на различных площадках.

Лишь в сезоне 1824-1825 годов, драматическая часть Императорского Московского театра обрела свой постоянный дом. 26 октября 1824 года

состоялось первое представление в перестроенном архитектором Осипом Бове доме купца Варгина. Тогда же и появилось название театра - Малый. Он был назван так из-за размера здания, которое было меньше стоящего рядом Большого театра, предназначенного для оперных и балетных постановок.

Указом Президента РФ Государственному академическому Малому театру присвоен статус национального достояния. Он был включен в список особо ценных культурных объектов России, наряду с Большим театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем.

43 года назад (1979) в Вене (Австрия) была подписана Конвен­ция о физической защите ядерного материала и ядерных установок.

Этот основополагающий международный договор установил меры физической защиты, которые должны применяться в отношении ядерного материала при международных перевозках, а также меры в отношении уголовных преступлений, связанных с ядерным материалом. Впоследствии документ, вступивший в силу 8 февраля 1987 года, вошел в число основных антитеррористических конвенций и протоколов.

161 год назад (1861) во Франкфурте-на-Майне (Германия) был впервые представлен телефон.

На собрании Физического общества инженер Иоганн Фи­липп Рейс продемонстрировал одно из первых в мире электрических устройств для передачи звука на расстояние по проводам, которое он назвал «телефоном».

Аппарат Рейса был способен передавать звуки на расстояние до 100 метров. Однако он сильно искажал тембр звука, из-за чего распространения не получил.