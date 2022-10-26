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День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2022 года: история святого лика, традиции, молитвы

День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2022 года: история святого лика, традиции, молитвы

26 октября отмечается одно из важнейших православных торжеств — празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. По старому стилю его отмечали 13 октября, но после перехода на новое летосчисление стали праздновать в конце второго месяца осени. С этим торжеством связано множество традиций и примет, как и с другими важными для православных людей днями.

Наши предки называли праздник по-разному: Банное обиходье, Злата или Карп, а празднование в честь Иверской иконы, которое было принято у православных, они «усложнили» собственными поверьями.

К примеру, ни в коем случае нельзя было париться в бане 26 октября после заката: таким образом можно было разгневать Банника — домового духа, который обитал непосредственно в месте омовения. Но баню посетить сегодня нужно было в обязательном порядке — это должно было защитить от всех болезней и невзгод.

История праздника в честь Иверской иконы Богоматери

Икону Иверской Божьей Матери, как известно, очень почитали на Руси, и молились перед ней о разном: начиная от защиты жилища от пожаров и заканчивая избавлением от бытовых неурядиц.


История же иконы очень необычна, поскольку есть поверье, что написал её сам евангелист Лука. В данный момент оригинал иконы находится в одном из самых почитаемых христианами месте – в Иверском монастыре на горе Афон. Верующие почитают этот лик Божьей Матери как чудотворный.

По легенде, ещё в девятом веке икона Иверской Божьей Матери могла бы бесследно исчезнуть: тогда, спасая ценность от иконоборцев, святой лик был погружён в море. Там икона «пряталась» два века, и удалось отыскать святыню монахам из Иверского монастыря — преподобному Гавриилу Святогорцу явилась сама Дева Мария и указала на то место, где следует искать икону.

Святыню принесли в монастырь и оставили на ночь на определённом месте, однако утром икону обнаружили совсем не там — она каким-то образом очутилась над воротами. Монахи вновь перенесли икону в обитель, и вновь она оказалась над воротами… В итоге было решено оставить святыню на том месте, куда она непостижимым образом возвращается.

Именно потому у иконы Иверской Божьей матери есть ещё и такие названия, как «Привратница» или «Вратница». Празднованию святыни уделяется несколько дней в году, в том числе и 26 октября.

О чём молятся Иверской иконе Божьей Матери


Как уже говорилось выше, наши предки возносили молитвы к Иверской иконе Божьей Матери, которые касались множества аспектов жизни: начиная от бытовых и заканчивая более глобальными.

Считается, что точно так же, как икона Иверской Божьей Матери стоит на страже монастырских ворот, так она будет защищать и любой дом, оставаясь «начеку» и оберегая от злых действий и мыслей других людей. Также сможет она оградить от пожаров, потопов и ограблений.

Перед иконой молятся об исцелении различных недугов — телесных и душевных, а ещё святыня может указать грешным людям правильный путь к раскаянию.


С другой стороны, многие священнослужители отмечают, что святые «не специализируются» на чём-то конкретном, и потому обращаться к высшим силам нужно с верой во Всевышнего, а не с верой в умение какой-то иконы или святого.

Традиции праздника Иверской иконы Божьей Матери

Наши предки считали обязательным посетить в праздник Вратницы баню, но только до заката. С помощью такого простого ритуала – омовения – можно было, по поверьям, избавиться от недугов и всех бед.


Православные верующие в праздник Иверской иконы отправляются в храм: послушать службу и помолиться. Те, кто не сумел попасть в церковь, молятся дома.

В праздник Иверской иконы, как и в любое другое христианское торжество, не принято злословить, сплетничать, ругаться. Дурные помыслы также рекомендуется гнать подальше от себя: думать лучше о хорошем, и тогда оно обязательно исполнится.

Есть мнение, что в большие православные праздники нельзя заниматься физическим трудом, однако данное утверждение оспаривает как часть священнослужителей, так и часть верующих.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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