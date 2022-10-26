. День почтения иконы Божией Матери под названием Всех скорбящих радость

В день 6 ноября всеми верующими отмечается день иконы Божией Матери, которая носит название «Всех скорбящих Радость». Она наделена силой помощи с трудные моменты, лечения душевных ран и телесных недугов. Главное, искренне читать перед ликом Богородицы слова молитвы, и она обязательно придет на помощь.

История церковного праздника

«Всех Скорбящих Радость» — одна из самых популярных и широко почитаемых в императорской России чудотворных икон Богоматери, имеющая целый ряд значительно отличающихся один от другого иконографических вариантов.





Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» впервые прославилась в 1688 году, в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей.

Родная сестра Патриарха Иоакима, Евфимия, долго страдавшая неизлечимой болезнью, однажды утром во время молитвы услышала голос, призывавший её пойти помолиться перед образом Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в храме Преображения Господня на Ордынке и заказать молебен с водосвятием.

Евфимия исполнила сказанное, и после совершения перед иконой водосвятного молебна получила исцеление. С тех пор многие болящие и скорбящие, молитвенно обращаясь к Богородице через Её чудотворный образ, стали получать исцеление и избавление от бед.

В 1711 году, когда царскую резиденцию положено было перенести из Москвы в Санкт-Петербург, родная сестра императора Петра I царевна Наталья Алексеевна, исполненная особенным благоговением к чудотворной иконе, сделала с нее список (копию) и перевезла в числе прочих святынь в Санкт-Петербург. По другим сведениям, в Москве осталась копия, а царевна забрала с собой истинный образ. На месте храма Преображения Господня в XVIII веке был выстроен храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где и по сей день находится чудотворная икона.

Значение и чудеса иконы

Часто верующие спрашивают о значении данной иконы. Оно заложено уже в одном имени этой иконы заключено утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду

Согласно преданию, первое чудо от иконы с названием «Всех скорбящих Радость» произошло в 1688: благодаря молебну у образа Богоматери в храме Преображения на Большой Ордынке в Москве излечилась от тяжелой болезни родная сестра патриарха Иоакима. В память об этом было установлено празднование иконы, а храм получил наименование чудотворного образа. Икона «Всех скорбящих Радость» из этого храма почитается как древняя чудотворная.

Летом 1888 года в городе на Неве прославился чудотворный список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. Это случилось после пожара, вызванного ударом молнии, в часовне деревни Клочки вблизи Стеклянного завода на окраине Петербурга. После того как потушили пожар, с изумлением обнаружили, что икона «Всех скорбящих Радость» не только не сгорела, но потемневший от времени и копоти лик Богородицы просветлел и обновился. Стоявшая рядом кружка для пожертвований разбилась вдребезги, деньги рассыпались по полу, а к образу в разных местах прилепилось 12 медных монет. Весть о преображении иконы разнеслась по всей столице, и толпы людей устремились к чудотворному образу с грошиками. Вскоре появился новый тип иконы «Всех скорбящих Радость», на которой краской стали писать грошики. Было также установлено еще одно празднование в честь этого образа — 5 августа, день его чудесного преображения.

В чем помогает и молитва, которую читают пред иконой

Для того, чтобы понять в чем помогает икона «Всех скорбящих Радость» нужно посмотреть на само название. Богородица тут предстает как надежда для любого, особенно для тех, кто имеет различные трудности. Пречистая Дева молится обо всем мире и ей помогает армия Небесных ангелов, которые несут добро людям. Помимо этого нужно понять название и как Радость в глобальном смысле, ведь не зря тут используется слово с большой буквы. Речь идет о возможности Спасения, которое даровано через Богородицу, которая явила миру Спаса.