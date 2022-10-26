. Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года

Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года

Денежный успех — это основа счастья для всех людей. Деньги нужны всегда и везде, поэтому важно знать, как их правильно тратить и зарабатывать в тот или иной день месяца. Астрологи рассказали, как это делать в ноябре.


Каким бы не был этот месяц или любой другой, пользуйтесь всегда оберегами от лишних трат. Помните о том, что правильные и уместные покупки — это лучший способ улучшить свое настроение и сохранить стабильность.

1, 2 ноября: начнется последний месяц осени с пребывания растущей Луны в Водолее. Это будет очень важное время, в которое многие из нас обретут веру в себя и мотивацию, а также смогут поставить новые финансовые и рабочие цели на будущее. Лучшего начала месяца и придумать нельзя.

3, 4 ноября: 3 и 4 числа растущая луна окажется под влиянием стихии Воды, представленной Рыбами. Это будут не самые позитивные дни для принятия важных решений, однако, достичь финансового успеха в этот период будет не так сложно, как покажется на первый взгляд. Важно не торопиться.

5, 6 ноября: фаза роста продолжится, но теперь уже в Знаке Овна. Это одно из лучших сочетаний для активного физического труда, поездок и решения проблем, связанных с повышением или удержанием авторитета. Помогайте окружающим в эти два дня.

7, 8, 9 ноября: 7 число — последний день роста Луны. Пребывание в Знаке Тельца сделает день крайне непредсказуемым в плане финансового успеха. 8 ноября — Полнолуние в Тельце. В этот день можно ждать трат, связанных с бытом, домом. 9 число — первый день убывания Луны в том же Знаке. Это будет один из лучших дней для покупок. Если понадобится что-то купить 8 числа, то лучше сделать это 9 ноября.


10, 11 ноября: Луна в Близнецах будет убывать, но ее сила по-прежнему останется большой, поэтому эти два дня окажутся крайне размеренными и продуктивными для тех, чья работа связана с юриспруденцией, ведением переговоров, заключением сделок.

12, 13, 14 ноября: убывание Луны в Раке — это всегда хорошо для работы и бизнеса. В эти дни люди, обычно, полны энтузиазма и мотивации. В этот раз исключений не будет — 12, 13 и 14 число важно прожить в максимальном погружении в работу и финансовые дела.

15, 16 ноября: эти два дня пройдут под эгидой стихии Огня, представленной Львом. Убывание Луны в этом Знаке сделает нас с вами невнимательными, поэтому многие люди начнут допускать ошибки в работе. Покупки лучше в эти дни не совершать.

17, 18, 19 ноября: убывающая Луна в Деве — это дни повышенной концентрации внимания. Если вы хотите, чтобы финансовый успех пришел к вам в эти дни или в ближайшем будущем, старайтесь заниматься самыми неотложными делами.

20, 21 ноября: убывание Луны в Весах — это дни, которые прекрасно подходят для отдыха, а не работы или финансовой активности. 20 число выпадает на воскресенье, поэтому его можно считать благоприятным днем. Понедельник будет опасным для принятия важных решений в сфере денег и работы.

22, 23 ноября: стареющая Луна в эти два дня будет максимально слабой, но это хорошо, поскольку в таком состоянии появляется гармония между ней и созвездием Скорпиона. 22 и 23 число астрологи называют идеальным моментом для того, чтобы купить подарок близкому человеку.


24, 25 ноября: 24 число — день Новолуния. Оно пройдет под эгидой Стрельца, что не лучшим образом отразится на наших финансовых успехах. Если много работать в этот день, можно потратить впустую много сил и времени. А вот 25 числа в первый день роста Луны в том же Знаке можно смело отдавать себя полностью рабочему процессу.

26, 27 ноября: рост Луны в Козероге сделает 26 и 27 число непригодными для торговли и покупок днями. В такой период лучше отдыхать, либо заниматься решением насущных проблем, простой работой.

28, 29 ноября: активная Луна в Водолее снова вернется в конце месяца и принесет нам большую финансовую удачу. Это отличные дни для начала новых дел, творческой активности и покупок.

30 ноября: рост Луны в Рыбах — это день хаоса и неразберихи. Опасайтесь в последний день месяца мошенничества и обмана, а также не пытайтесь сами зарабатывать подобным образом, иначе испортите себе карму на несколько недель или даже месяцев вперед, лишив себя удачи.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

На шоу "Влюбись, если сможешь" появился новый участник. До проекта он издевался над своими девушками
На шоу "Влюбись, если сможешь" появился новый участник. До
Владелец «Доширака» приобрел производителя Gallina Blanca
Владелец «Доширака» приобрел производителя Gallina Blanca
Пейдж Спиранак показала новую клюшку для гольфа
Пейдж Спиранак показала новую клюшку для гольфа
Чтобы быть в тренде: можно ли быстро отрастить густые и широкие брови после неудачного выщипывания
Чтобы быть в тренде: можно ли быстро отрастить густые и широкие брови
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Garfield Lasagna Party с более чем 30 мини-играми выходит на Xbox в ноябре
Garfield Lasagna Party с более чем 30 мини-играми выходит на Xbox в
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией
Постройневшая Агата Муцениеце восхитила осиной талией

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

Еще по теме

Удачные и опасные периоды ноября 2017 года: лунный календарь на ноябрь 2017, фазы Луны, календарь садовода
Денежный лунный календарь на август 2022 года
Растущая Луна с 19 по 30 ноября 2017 года: негативные и позитивные моменты этого периода
Денежный лунный календарь на май 2021 года