. Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
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Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации

Депутат Госдумы Башанкаев стал добровольцем для оказания медицинской помощи на передовой

Зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы России, представитель Калмыкии в парламенте Бадма Башанкаев записался в добровольцы, чтобы оказывать медицинскую помощь российским военным на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что Башанкаев принял решение стать добровольцем для оказания медицинской помощи на передовой сегодня, 26 октября. Депутат является хирургом-колопроктологом и онкологом, он ведет практику в клиниках Москвы. С начала спецоперации Башанкаев приезжал в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в составе медицинских бригад и собирал лекарства для этих регионов.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал действия Башанкаева. Депутату обещали предоставить те же льготы, которыми обладают другие жители республики.

Ранее об участии в боевых действиях рассказал депутат Виталий Милонов. По его словам, он использует позывной Густав еще с 2014 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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