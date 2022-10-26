. Девушки, которые проводят очень много времени в спортзале (16 фото)

Вадим Карасев

Всем нравятся спортивные, стройные и подтянутые девушки. Да и в целом, в здоровом теле - здоровый дух. Но порой "фитоняшки" превращаются в бодибилдеров. В итоге девушки развивают такую мускулатуру и силу, которым бы позавидовал любой мужчина. Такой внешний вид обычно вызывает бурную критику, мол, дамам не пристало выглядеть мощнее парней и что в этом может быть красивого? Однако, героиням на такие замечания, как правило, наплевать. Этим силачкам удалось выковать тело своей мечты своими силами и они не стесняются его демонстрировать.Эффектное позированиеТот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платьеСтальной прессТакая дама точно произведет впечатление на пляжеЛюбовь к шпилькам присуща даже бодибилдершамМашина!Было - сталоАмазонкаМускулистая женственностьВот это ноги...С такой дамой лучше не ссоритьсяСпортсменка впечатляюще поработала над своим теломМогучая нежностьБожана Василевич — сербская телеведущая, фитнес-консультант и тренерСуперженщинаНемножко подкачалась