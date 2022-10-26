. Девушки, которые проводят очень много времени в спортзале (16 фото)
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Девушки, которые проводят очень много времени в спортзале (16 фото)

Эффектное позированиеВсем нравятся спортивные, стройные и подтянутые девушки. Да и в целом, в здоровом теле - здоровый дух. Но порой "фитоняшки" превращаются в бодибилдеров. В итоге девушки развивают такую мускулатуру и силу, которым бы позавидовал любой мужчина. Такой внешний вид обычно вызывает бурную критику, мол, дамам не пристало выглядеть мощнее парней и что в этом может быть красивого? Однако, героиням на такие замечания, как правило, наплевать. Этим силачкам удалось выковать тело своей мечты своими силами и они не стесняются его демонстрировать.

Эффектное позирование


Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье

Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье
Стальной пресс

Стальной пресс
Такая дама точно произведет впечатление на пляже

Такая дама точно произведет впечатление на пляже
Любовь к шпилькам присуща даже бодибилдершам

Любовь к шпилькам присуща даже бодибилдершам
Машина!

Машина!
Было - стало

Было - стало
Амазонка

Амазонка
Мускулистая женственность

Мускулистая женственность
Вот это ноги...

Вот это ноги...
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По материалам: триникси

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Девушки, которые проводят очень много времени в спортзале (16 фото)
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