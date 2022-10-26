Девушки, которые проводят очень много времени в спортзале (16 фото)
Сегодня, 14:00 Вадим Карасев
Всем нравятся спортивные, стройные и подтянутые девушки. Да и в целом, в здоровом теле - здоровый дух. Но порой "фитоняшки" превращаются в бодибилдеров. В итоге девушки развивают такую мускулатуру и силу, которым бы позавидовал любой мужчина. Такой внешний вид обычно вызывает бурную критику, мол, дамам не пристало выглядеть мощнее парней и что в этом может быть красивого? Однако, героиням на такие замечания, как правило, наплевать. Этим силачкам удалось выковать тело своей мечты своими силами и они не стесняются его демонстрировать.
Эффектное позирование
Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье
Стальной пресс
Такая дама точно произведет впечатление на пляже
Любовь к шпилькам присуща даже бодибилдершам
Машина!
Было - стало
Амазонка
Мускулистая женственность
Вот это ноги...
С такой дамой лучше не ссориться
Спортсменка впечатляюще поработала над своим телом
Могучая нежность
Божана Василевич — сербская телеведущая, фитнес-консультант и тренер
Суперженщина
Немножко подкачалась
Эффектное позирование
Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье
Стальной пресс
Такая дама точно произведет впечатление на пляже
Любовь к шпилькам присуща даже бодибилдершам
Машина!
Было - стало
Амазонка
Мускулистая женственность
Вот это ноги...
С такой дамой лучше не ссориться
Спортсменка впечатляюще поработала над своим телом
Могучая нежность
Божана Василевич — сербская телеведущая, фитнес-консультант и тренер
Суперженщина
Немножко подкачалась
По материалам: триникси