. Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





На прошлой неделе состоялся релиз сразу двух игр, которые вышли только для приставок нового поколения — это Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem. Обе игры предлагают на Xbox Series X | S и Playstation 5 только режим в 30 FPS. Технические специалисты Digital Foundry ранее выпустили разбор A Plague Tale: Requiem, и они остались впечатлены проектом с графической точки зрения. Сегодня же они опубликовали материал, в котором рассказали, почему 30 FPS станет стандартом для консолей текущего поколения.

Журналисты Digital Foundry в своем материале отмечают, что большинство разработчиков игр нового поколения используют Unreal Engine 5. Разработчики новых игр стремятся задействовать весь спектр функций, предлагаемых движком Unreal Engine 5 от Epic, который закладывает основу для новой парадигмы 3D-рендеринга. Тогда как даже демонстрационная версия The Matrix Awakens предлагала лишь 30 FPS. Unreal Engine 5 является ресурсоемким движком, использование полного спектра возможностей которого упирается в производительность процессоров (причем эта проблема есть не только на консолях, но даже и на мощных PC).

В том же материале объясняется, что с момента выпуска прошлого и текущего поколений консолей прошло много времени, и новые консоли действительно гораздо мощнее чем прошлые. Из-за этого разработчики, которые создают игру для Xbox One и Playstation 4, при этом оптимизируя ее и до Xbox Series X | S и Playstation 5, могут без особых сложностей внедрить в игру режим 60 FPS. Но с играми, которые создаются только для нового поколения, разработчикам будет сделать это гораздо сложнее.

Подробно с самим материалом и техническими деталями, которые приводят журналисты Digital Foundry, можно ознакомиться здесь. В итоге, они делают вывод, что все большее количество игр, которые создаются только для нового поколения приставок, будут неизбежно работать лишь в 30 FPS на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5.