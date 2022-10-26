. Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами

Директор ведущей и журналистки Ксении Собчак дал свои показания против нее. Кирилл Суханов задержан по обвинению в вымогательстве. Коммерческому директору грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина дал показания следствию. Коммерческий директор холдинга «Осторожно Media», основательницей которого является Ксения Собчак, уже дал показания в рамках начавшегося расследования. Суханов рассказал о деятельности телеведущей, в частности о том, что та якобы за деньги останавливала публикацию компрометирующей информации в своих Telegram-каналах. По итогу было решено задержать и 40-летнюю журналистку, однако та успела покинуть страну. Говорят, Собчак уехала из Минска в Литву еще 24 октября. Сегодня в ее загородном доме проходил обыск. Правоохранителей встретил Константин Богомолов, супруг телеведущей.Вчера обыск проходил в квартире еще одного подозреваемого по этому делу — Ариана Романовского, экс-главреда Tatler. Он так же, как и Кирилл Суханов, обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения в отношении сотрудников медиасферы. Известно, что следователь просит для Суханова и Романовского меру пресечения в виде ареста до декабря текущего года. Известно, что заявление о вымогательстве написал сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Также утверждалось, якобы отношение к делу имеет и супруг Тины Канделаки, который является директором по особым поручениям «Ростеха».