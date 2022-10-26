. Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами

Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Директор ведущей и журналистки Ксении Собчак дал свои показания против нее. Кирилл Суханов задержан по обвинению в вымогательстве. Коммерческому директору грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина дал показания следствию. Коммерческий директор холдинга «Осторожно Media», основательницей которого является Ксения Собчак, уже дал показания в рамках начавшегося расследования. Суханов рассказал о деятельности телеведущей, в частности о том, что та якобы за деньги останавливала публикацию компрометирующей информации в своих Telegram-каналах. По итогу было решено задержать и 40-летнюю журналистку, однако та успела покинуть страну. Говорят, Собчак уехала из Минска в Литву еще 24 октября. Сегодня в ее загородном доме проходил обыск. Правоохранителей встретил Константин Богомолов, супруг телеведущей.
Вчера обыск проходил в квартире еще одного подозреваемого по этому делу — Ариана Романовского, экс-главреда Tatler. Он так же, как и Кирилл Суханов, обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения в отношении сотрудников медиасферы. Известно, что следователь просит для Суханова и Романовского меру пресечения в виде ареста до декабря текущего года. Известно, что заявление о вымогательстве написал сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Также утверждалось, якобы отношение к делу имеет и супруг Тины Канделаки, который является директором по особым поручениям «Ростеха».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Дана Борисова пытается разоблачить богатого мужа, который не хочет платить алименты
Дана Борисова пытается разоблачить богатого мужа, который не хочет
Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы
Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы
Василиса Володина боится за свою жизнь
Василиса Володина боится за свою жизнь
Россия призвала Запад перестать позиционировать космос как арену соперничества
Россия призвала Запад перестать позиционировать космос как арену
Семью украинских беженцев в Греции обокрали на миллион евро
Семью украинских беженцев в Греции обокрали на миллион евро
Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиян
Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиян
"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки "Ледникового периода" после ухода Милохина
"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации

Топ на сегодня

Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин
Даня Милохин - «конченый», думал Александр Жулин

Еще по теме

Ксению Собчак пытались поймать в аэропорту
Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Ксения Собчак после обыска срочной покинула страну
Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы