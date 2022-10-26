. Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму

Дочь певицы Любови Успенской с треском провалилась. Наследница артистки столкнулась с критикой. Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила пойти по стопам звездной матери и стать певицей. Королева русского шансона поддержала выбор наследницы. Девушка уже даже записала первую песню и выступила с ней на нескольких мероприятиях. Видео с одного из них она опубликовала в соцсети.В ролике Татьяна исполнила композицию, плавно пританцовывая в такт музыке. Далеко не все пользователи Сети оценили талант Плаксиной, заметив, что девушка даже не может попасть артикуляцией в фонограмму. «Зачем пихать своих детей в шоу-бизнес, если нет предрасположенности? Не смотрится Таня на сцене. Одни и те же движения, никакой импровизации»; «Даже рот не может открыть под фонограмму, попадает мимо слов», — написали они.