. Досудебные споры по пенсионным накоплениям предложили поручить финансовому омбудсмену

На финансового омубдсмена предложили обязанности рассматривать внесудебные споры в части мошенничества с пенсионными накоплениями россиян. Соответствующий проект поправок внесен в Госдуму.

Речь идет о случаях незаконного перевода пенсионных накоплений, когда потребитель требует возврате средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в связи с незаключением договора об обязательном пенсионном страховании по тому основанию, что заявление о переходе в негосударственный пенсионный фонд и договор об обязательном пенсионном страховании подписаны не застрахованным лицом.

Кроме того, предлагается исключить ограничения по сумме в 500 тысяч рублей в отношении требований потребителей финансовых услуг к негосударственным пенсионным фондам. «Требования граждан по негосударственному пенсионному обеспечению как правило, фактически составляют несколько тысяч рублей», — говорится в пояснительной.

Однако граждане не имеют возможности оценить свои требования, и как следствие, в обращениях граждане в качестве требований заявляют всю сумму накоплений, которая может превышать 500 тысяч рублей. Таким образом, снятие лимита в 500 000 рублей будет способствовать обеспечению возможности доступа граждан к упрощенному механизму защиты пенсионных прав.