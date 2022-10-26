. Екатерина Стриженова отпраздновала коралловую свадьбу

Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поделилась архивными кадрами со свадьбы родителей. Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители видят ее почти каждый день в таких передачах, как «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что в 54 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом. Ведущая также часто хвастается модными нарядами. Свободное время посвящает семье. У Стриженовой крепкий брак с актером и режиссером Александром. Они вырастили дочек Анастасию и Александру. Теперь телеведущая с радостью нянчит внука Петю. 25 октября супруги отметили годовщину со дня свадьбы. Младшая наследница поздравила их и опубликовала архивные фото.«35 лет назад зародилась наша семья. День свадьбы! Мама, папа, вы главное будьте здоровы, а счастливыми вы и так делаете друг друга каждый день. Настоящий пример любви. Спасибо за жизнь, нам с Настей очень повезло с вами», — написала Саша. «Александра, родителей не выбирают, но мы с папой не представляем своей жизни без тебя и Насти!» — ответила ей мама.Поклонники не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что супруги нисколько не изменились за минувшие годы. «Какие все классные! Поздравляю такую прекрасную семью», «Такие красивые!», «Они все такие же! Просто восторг», «Счастье налицо», «Красивая пара», — написали пользователи Сети.