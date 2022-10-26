. Екатерина Стриженова отпраздновала коралловую свадьбу
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Екатерина Стриженова отпраздновала коралловую свадьбу

Екатерина Стриженова отпраздновала коралловую свадьбу
Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поделилась архивными кадрами со свадьбы родителей. Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители видят ее почти каждый день в таких передачах, как «Доброе утро» и «Время покажет». Примечательно, что в 54 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом. Ведущая также часто хвастается модными нарядами. Свободное время посвящает семье. У Стриженовой крепкий брак с актером и режиссером Александром. Они вырастили дочек Анастасию и  Александру. Теперь телеведущая с радостью нянчит внука Петю. 25 октября супруги отметили годовщину со дня свадьбы. Младшая наследница поздравила их и опубликовала архивные фото.
«35 лет назад зародилась наша семья. День свадьбы! Мама, папа, вы главное будьте здоровы, а счастливыми вы и так делаете друг друга каждый день. Настоящий пример любви. Спасибо за жизнь, нам с Настей очень повезло с вами», — написала Саша. «Александра, родителей не выбирают, но мы с папой не представляем своей жизни без тебя и Насти!» — ответила ей мама.
Поклонники не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что супруги нисколько не изменились за минувшие годы. «Какие все классные! Поздравляю такую прекрасную семью», «Такие красивые!», «Они все такие же! Просто восторг», «Счастье налицо», «Красивая пара», — написали пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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