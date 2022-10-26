. Евгения Медведева выбита из колеи после демарша Дани Милохина
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Евгения Медведева выбита из колеи после демарша Дани Милохина

Евгения Медведева выбита из колеи после демарша Дани Милохина
Тиктокер подставил фигуристку Евгению Медведеву. Илья Авербух рассказал о том, как Евгения Медведева отреагировала на поступок Дани Милохина, который внезапно отказался от участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Блогер бросил свою партнершу без предупреждения. Как рассказывает тренер, Милохин спокойно отработал очередную тренировку и сразу после неё сел на самолет до Эмиратов. Уже оттуда он сообщил всем, что не собирается дальше сниматься в проекте. Авербух честно признался, что Медведева была разбита сообщением об отъезде её партнера. Она сразу же удалила блогера из друзей.
«Женя явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком, потому что это было достаточно внезапно», — цитирует тренера источник «Стархита». Фигуристка сильно переживает, но надеется, что сможет продолжить сниматься в шоу. Возможно, ей подберут нового партнера. Но не исключено, что после всего случившегося ей предложат место в жюри. В таком же положении, кстати, в одном из прошлых сезонов оказалась Аделина Сотникова, которую в разгар съемок бросил получивший травму Давид Манукян.  Между прочим, поступок Милохина может поставить крест на его участии в других телепроектах. Авербух призывает продюсеров хорошо подумать о надежности блогера, который без угрызений совести подвел всю команду шоу. Напомним, что Даня объяснил своё решение усталостью и отсутствием любви к тому, чем он занимался.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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