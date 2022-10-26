. Гела Месхи меняет женщин, как перчатки

36-летний актер Гела Месхи похоже закрутил новый роман. Артист после развода с Екатериной Климовой, родившей ему дочь Беллу, старается не распространяться о личной жизни, однако и так понятно, что она у актера весьма бурная, не случайно же он с завидной регулярностью меняет избранниц, с которыми появляется на светских мероприятиях. Так, в начале осени публика судачила об увлечении Месхи коллегой по цеху Натальей Земцовой. С эффектной брюнеткой, ранее состоявшей в браке с солистом группы Uma2rman Сергеем Кристовским, актер появился на премьере фильма «Кто там?». Пара не скрывала чувств к друг другу, так что все немедленно приписали знаменитостям роман, но никаких подробностей их отношений не выяснили.Однако не прошло и двух месяцев, как экс-супруг Климовой променял брюнетку на длинноногую блондинку. С ней Месхи появился на красной дорожке в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», где проходила премьера боевика «Либерея: Охотники за сокровищами». Актер нежно держал спутницу за руку, но представлять ее журналистам отказался, оставив репортеров теряться в догадках, пишет StarHit. Напомним, Гела Месхи никогда не отличался постоянством, а его союз с Климовой продержался всего четыре года. Актриса уверяла, что они разошлись по обоюдному согласию из-за несовпадения характеров и остались друзьями, однако ходят слухи, что всему виной стала интрижка артиста со звездой «Улетного экипажа» Катрин Асси. Якобы парочку заметили мило проводящими время на фестивале ММКФ, после чего Екатерина подала на развод.