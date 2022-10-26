. Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

По его словам, в Луганской Народной Республике остается восстановить 13 объектов теплоснабжения, но, несмотря на это, тепло здесь уже подано как в соцобъекты, так и в жилые дома.

"Что касается Запорожской и Херсонской областей, пока к теплоснабжению подключают в первую очередь социальные объекты", - отметил вице-премьер.