. Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ
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Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ

Хуснуллин рассказал о подготовке к отопительному сезону в новых регионах РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.


По его словам, в Луганской Народной Республике остается восстановить 13 объектов теплоснабжения, но, несмотря на это, тепло здесь уже подано как в соцобъекты, так и в жилые дома.

"Что касается Запорожской и Херсонской областей, пока к теплоснабжению подключают в первую очередь социальные объекты", - отметил вице-премьер.

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По материалам: uposters.ru

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