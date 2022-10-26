. Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии

Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии
Брат певца Бориса Моисеева выступил с новым громким заявлением. Мужчина выступил с новым сенсационным заявлением о судьбе имущества певца. Маркс Толкач настаивает, что его тяжело больной родственник перед смертью попал в руки преступников. Толкач заявил о том, что имущество певца достанется посторонним людям: домработнице, уборщице и соседу. Информация об этом якобы прозвучала в одном из телеэфиров. Живущий в Канаде пенсионер считает, что эти люди планировали завладеть имуществом Моисеева и были заинтересованы в его смерти.
«Так что это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата»,— цитирует брата Моисеева «Пятый канал». При этом ранее Толкач выступал с похожими обвинениями в адрес директора Моисеева. Однако Сергей Горох отрицает, что причастен к трагедии и готов ответить за свои слова в суде. Напомним, что по официальной версии перенесший несколько инсультов певец скончался из-за острой сердечной недостаточности, а представители прокуратуры не нашли ничего подозрительного в обстоятельствах кончины звезды.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

Последние новости

В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
В российском городе «КамАЗ» сбил десятилетнюю девочку
Газа в Европе стало слишком много
Газа в Европе стало слишком много
Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Стали известны подробности отъезда Собчак из России
Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму
Дочка Любови Успенской даже не может попасть в фонограмму
Ксению Собчак пытались поймать в аэропорту
Ксению Собчак пытались поймать в аэропорту
Дана Борисова устроила драку с Анастасией Волочковой
Дана Борисова устроила драку с Анастасией Волочковой
Евгения Медведева выбита из колеи после демарша Дани Милохина
Евгения Медведева выбита из колеи после демарша Дани Милохина
Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии
Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии
Где-то в альтернативной вселенной техника живет своей жизнью
Где-то в альтернативной вселенной техника живет своей жизнью
День почтения иконы Божией Матери под названием Всех скорбящих радость
День почтения иконы Божией Матери под названием Всех скорбящих радость
Польша признала Россию «террористическим режимом»
Польша признала Россию «террористическим режимом»
Перспективы Рунета в случае отключения от глобальной сети оценили
Перспективы Рунета в случае отключения от глобальной сети оценили

Топ на сегодня

Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными
Звезда «Гарри Поттера» заявил о нежелании видеть детей известными
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана
США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и

Еще по теме

Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат
Брат Бориса Моисеева отказался приезжать на его похороны
Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора