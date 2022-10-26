. Имущество Бориса Моисеева попало в руки мафии

Брат певца Бориса Моисеева выступил с новым громким заявлением. Мужчина выступил с новым сенсационным заявлением о судьбе имущества певца. Маркс Толкач настаивает, что его тяжело больной родственник перед смертью попал в руки преступников. Толкач заявил о том, что имущество певца достанется посторонним людям: домработнице, уборщице и соседу. Информация об этом якобы прозвучала в одном из телеэфиров. Живущий в Канаде пенсионер считает, что эти люди планировали завладеть имуществом Моисеева и были заинтересованы в его смерти.«Так что это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата»,— цитирует брата Моисеева «Пятый канал». При этом ранее Толкач выступал с похожими обвинениями в адрес директора Моисеева. Однако Сергей Горох отрицает, что причастен к трагедии и готов ответить за свои слова в суде. Напомним, что по официальной версии перенесший несколько инсультов певец скончался из-за острой сердечной недостаточности, а представители прокуратуры не нашли ничего подозрительного в обстоятельствах кончины звезды.