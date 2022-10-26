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"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки "Ледникового периода" после ухода Милохина

"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки "Ледникового периода" после ухода Милохина

Многие поклонники "Ледникового периода" переживают за судьбу Евгении Медведевой после ухода из шоу ее постоянного партнера Дани Милохина. Как выяснилось, создатели проекта в настоящее время активно ищут пару звезде фигурного катания.

Корреспонденты "Чемпионата" заметили, что Евгения Медведева вновь пришла на съемки "Ледникового периода".


После ухода Дани Милохина знаменитая фигуристка пока пробует кататься с молодыми людьми, которые могли бы заменить в шоу выбывшего тиктокера. Непосредственно в съемках спортсменка пока не участвует.

Представители пресс-службы Первого канала подтверждают, что создатели "Ледникового периода" в настоящее время озабочены поиском молодого человека, который мог бы стать партнером Медведевой.

"Ищем нового партнера. Очень надеемся, не сдаемся", - сообщают на Первом канале.


Последние новости "Ледникового периода" актер Лукин заменит Милохина

По данным Super, на съемочной площадке был замечен актер Алексей Лукин, известный по сериалу "Ивановы-Ивановы".

Последние новости "Ледникового периода" актер Лукин заменит Милохина

Судя по всему, актер имеет все шансы стать партнером Евгении Медведевой вместо покинувшего ее Дани Милохина.

Напомним, накануне Даня Милохин заявил о своем уходе из проекта - тиктокер заявил, что "просто устал".

У меня не хватает сил, я не вижу смысла, зачем я это делаю. Считаю, что нужно делать с любовью, а если любви у дела нет - делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете.
Актер Алексей Лукин заменит Милохина и станет партнером Медведева
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По материалам: uposters.ru

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