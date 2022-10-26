. Избавиться от страхов и открыться новому: обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной
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Избавиться от страхов и открыться новому: обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной

Избавиться от страхов и открыться новому: обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной

Солнечное затмение 25 октября не только наполнит мир необыкновенной энергией, но и откроет коридор затмений, который продлится до 10 ноября 2022 года. Очень важно использовать это явление для своих целей. Обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной поможет избавиться от страхов и старых энергий. Благодаря этому вы откроетесь всему новому в жизни и вздохнете с облегчением.

Обряд для счастливого будущего от Василисы Володиной

Во время «коридора затмений» важно успеть выполнить обряд, который поможет получить много чистой энергии и начать новую главу в своей жизни. В этом случае у каждого человека есть шанс освободиться от сложных ситуаций, которые тянутся давно, беспокойных мыслей, нерешенных конфликтов и трудностей. Коридор затмений даст силы, необходимые для возобновления отношений, развития карьеры и дружбы.

Василиса Володина рассказала, как провести обряд, чтобы обрести счастливое будущее:

«Напишите на бумаге от руки все свои страхи прямо сейчас, утром. Даже если они сидят очень глубоко и облечь их в слова немыслимо, все равно заставьте себя написать. Потом подумайте, какую личную жертву вы принесете, чтобы эти страхи остались запечатаны на бумаге навсегда? От чего откажитесь, какие усилия приложите, какие желания и слабости отодвинете ради того, чтобы этот внутренний груз покинул вас?» — говорит астролог.


Василиса Володина также подчеркнула, что каждый человек должен принести именно свою жертву. А если просто отказаться от чего-то на несколько дней, то это не считается и не сработает.

«Сожгите бумажку со страхами. Лучше над черной свечой, но можно любым способом», — добавила ведущая.

В этот период нужно поймать «эмоцию затмения» и всем телом ощутить, как ваши страхи покидают вас и начинается счастливое будущее. Обряд не сработает, если не провести через себя эту эмоцию.

Пепел, который остался от бумаги, следует развеять, и с этой же минуты начать действовать: выполнять все обещанное, что было записано на листе.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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