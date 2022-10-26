. "Яндекс.Драйву" разрешили штрафовать водителей
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"Яндекс.Драйву" разрешили штрафовать водителей

"Яндекс.Драйву" разрешили штрафовать водителей

Верховный суд России подтвердил право каршерингового сервиса "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, которые незаконно передают автомобиль третьему лицу.

Суд рассматривал дело водителя из Кирова, передавшего учетную запись сыну. Сервис наложил на него штраф в размере 150 тысяч рублей. Клиент, недовольный таким решением, обратился в суд, требуя снизить сумму неустойки. Судом было учтено отсутствие повреждений автомобиля в результате передачи аккаунта, потому размер штрафа был снижен до 50 тысяч рублей. "Яндекс.Драйв" счел эту сумму недостаточной и обратился в Верховный суд.


Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным. За повреждение машины предусмотрен отдельный штраф, никак не влияющий на факт передачи учетной записи.

"При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения".

Спор был направлен на новое рассмотрение, где решится, действительно ли 150 тысяч рублей - слишком большая сумма для подобного нарушения.

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По материалам: uposters.ru

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