. Юлия Барановская втоптала в грязь Андрея Аршавина
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Юлия Барановская втоптала в грязь Андрея Аршавина

Юлия Барановская втоптала в грязь Андрея Аршавина
Ведущая Юлия Барановская возмущена словами бывшего мужа. Андрей Аршавин недавно негативно высказался по поводу того, что его наследник тренируется в академии «Спартака», так как он играл за «Зенит». Юлия Барановская не оставила без внимания цитату экс-мужа. 41-летнему спортсмену хотелось, чтобы сын Арсений последовал его примеру. «Да, хотел бы. Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец. Я его обычно не тренирую. Но, даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера», — сказал Аршавин. Высказывание звезды сильно возмутило Юлию Барановскую. 37-летняя ведущая посвятила этому публикацию в личном Telegram-канале.
«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно, занимаясь в академии «Спартака», погружаясь 6 дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду. Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», — выпалила ведущая «Sport24». Пара рассталась еще 12 лет назад по инициативе Аршавина. После того, как экс-муж причинил Юлии боль, оставив ее с тремя детьми, она не опустила руки и взялась за карьеру. Сейчас Барановская — одна из самых популярных ТВ-звезд в стране. О личной жизни шатенки мало что слышно, чаще всего в Сети распространяются слухи. Многодетная мама лишь замечала, что хотела бы родить еще детей. «Я никогда не мечтала о семье, о детях, не думала об их количестве. Знаю, что есть девушки, которые с детства думают на эту тему. Моя подруга, например, всегда говорила: «Рожу много детей». Когда встретилась с отцом своих детей, то и я, и он сразу поняли, что хотим их. И я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой», — делилась она.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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