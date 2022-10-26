. Юлия Пересильд стала разваливаться на куски после полета в космос

Актриса Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем. Юлия на собственном примере знает, что такое тяжелые нагрузки. Год назад артистка побывала в 12-суточной космической экспедиции. Кинодива снялась в фильме «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Полету предшествовала серьезная физическая подготовка. Пересильд сыграла кардиохирурга, которому предстоит сделать операцию в условиях невесомости. Помощь специалистов понадобилась и самой Юлии. Телезвезда ведет активный образ жизни, но это не спасает от болей в теле. Мать двух дочерей рассказала, что занимается пилатесом под наблюдением наставника. «Когда разваливаешься на куски, когда болит спина, шея и голова одновременно. Когда уже перестаёшь замечать, что ты ходишь, сгорбившись — я бегу к Денису», — призналась артистка. По ее словам, занятия помогают ей настроить на нужный лад тело и голову.Исполнительница роли в сериале «Медиатор» показала, как проходят ее занятия. На Юлии было черное трико с открытой спиной. Оно подчеркнуло стройную фигуру Пересильд. Экс-возлюбленная режиссера Алексея Учителя собрала волосы в хвост, а лицо оставила совершенно естественным. Денис помогал подопечной держаться в особо сложных положениях и выполнять упражнения правильно. Поклонники актрисы оставили для нее много теплых слов. Они поддержали ее стремление заботиться о себе. «Юлия, вы такая гибкая. Фигурка классная!», «Здоровья вам и красоты», «Фигура – огонь», «Спорт, который исцеляет и не губит!», «Юлия, вы прекрасно выглядите. Фигура супер!», «Ой какой кайф для тела!», «Ходите чаще на пилатес. На эту пилатесграцию можно любоваться часами!», «Дух захватывает», «Юлия всегда такая крутая, поэтому ты моя самая любимая актриса в мире», «Ой, для спины это шикарные упражнения. По себе знаю», — высказались фолловеры.