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Кассы самообслуживания могут обворовать покупателей

Кассы самообслуживания могут обворовать покупателей
Эксперт рассказал о подвохе новых касс самообслуживания. Кассы самообслуживания теперь имеются во многих супермаркетах. Их много, пользоваться устройствами удобно и не нужно стоять в очереди. Однако на таких кассах существует риск переплатить лишнее. Как такое может выйти, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.  По словам эксперта, при пользовании кассой самообслуживания можно заплатить не только за свои покупки, но и других людей. Такие граждане просто выносят продукты и предметы из магазина, фактически совершая кражу. «Они подходят к терминалу, считывают специальным устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату картой и покидают магазин. В результате таких действий на кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый чек», — рассказывает Соловьев. Следующий покупатель, не посмотрев на экран, сразу начинает сканировать свои покупки, и в итоге оплачивает не только свою корзину, но и чужую. Чтобы избежать подобного, юрист советует сначала убедиться, что все чеки на кассе закрыты, и только потом начинать «пробивать» свое. А в конце хорошо бы еще сверить, нет ли в чеке лишних позиций.  «Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны», — приводит слова заслуженного юриста агентство «Прайм». Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, как и на чем экономить в условиях постоянного роста цен на продукты. По мнению эксперта, важно отслеживать, чем вы наполняете свою корзину и грамотно планировать собственный рацион. Диетолог разобрала, какие продукты следует класть в первую очередь, а какие — оставлять на конец, и покупать, если только хватает денег.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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