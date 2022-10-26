Крыша горящего склада в Петербурге обрушилась
Крыша склада строительных материалов в Колпинском районе Петербурга, где произошел мощный пожар, обрушилась на площади девять тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.
«Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что возгорание на складе было локализовано, огнем охвачено 12 тысяч квадратных метров. В результате пожара обрущилась часть стены.
О пожаре на Северном проезде, 8 стало известно вечером 25 октября. Изначально огнем была охвачена 1000 квадратных метров, однако огонь быстро распространился и охватил шесть тысяч квадратных метров, затем площадь возгорания выросла до 12 тысяч «квадратов».
Пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности. В тушении задействованы 160 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.