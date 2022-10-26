. Ксения Бородина призналась, что врачи не могут ей помочь

Ведущая Ксения Бородина оказалась опять под капельницей. Телеведущая продолжает бороться с симптомами неизвестного недуга. Ранее она объявила о том, что у неё начались серьезные проблемы со здоровьем. Уже несколько месяцев Бородину мучают сильные головные боли, которые сопровождаются приступами недомогания и усталости. Накануне Бородина опубликовала фото, на котором она лежит под капельницей. Больная телезвезда показала, как проходит очередную процедуру. Судя по последним комментариям, на данный момент врачи предполагают, что проблемы Ксении связаны с шейным остеохондрозом. Ведущая рассказывает, что ей еще не поставили точный диагноз, поэтому медики пока не могут назначить ей верное лечение.Несмотря на ситуацию, Бородина сохраняет позитивный настрой и верит, что её блог не превратится окончательно в «дневник бабули». Под этим названием она имеет в виду свои жалобы на тему плохого самочувствия. Кстати, накануне Ксения впервые показала, как болезнь изменила её внешний вид. Ведущая показала снимок, на котором она выглядит хуже, чем обычно. «Как будто на улице ночевала. Надо постараться привести себя в божеский вид... Я устала от того, что у тебя что-то болит и ты не знаешь, отчего это», — волнуется Бородина.