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Ксения Собчак дошутилась до уголовки

Ксения Собчак дошутилась до уголовки
Пользователи сети смеются над ведущей и журналисткой Ксенией Собчак, которая не проходила мимо ни одного поста Тины Каделаки. Светская львица уехала из России, предположительно, в Литву. Так называемая журналистка Ксения Собчак, похоже, доигралась. Бывшая ведущая «Дома-2» стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательствах. Ей может грозить реальный срок. Однако из России Собчак все же сбежала. На связь она весь день не выходит. Предположительно, Ксения находится сейчас в Литве.
Потерпевшее лицо в этом деле — муж Тины Канделаки. Деньги за «блок на негатив» вымогались якобы у компании «Ростех», где работает супруг телеведущей. «Продолжит ли Собчак стебать внешность Канделаки?» — смеются пользователи в Сети. А ведь и правда, Ксения постоянно цепляла Тину в Интернете. То образ ее высмеет, то другой повод найдет.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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