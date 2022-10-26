. Ксения Собчак дошутилась до уголовки

Пользователи сети смеются над ведущей и журналисткой Ксенией Собчак, которая не проходила мимо ни одного поста Тины Каделаки. Светская львица уехала из России, предположительно, в Литву. Так называемая журналистка Ксения Собчак, похоже, доигралась. Бывшая ведущая «Дома-2» стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательствах. Ей может грозить реальный срок. Однако из России Собчак все же сбежала. На связь она весь день не выходит. Предположительно, Ксения находится сейчас в Литве.Потерпевшее лицо в этом деле — муж Тины Канделаки. Деньги за «блок на негатив» вымогались якобы у компании «Ростех», где работает супруг телеведущей. «Продолжит ли Собчак стебать внешность Канделаки?» — смеются пользователи в Сети. А ведь и правда, Ксения постоянно цепляла Тину в Интернете. То образ ее высмеет, то другой повод найдет.