. Ксения Собчак после обыска срочной покинула страну

У ведущей и журналистки Ксении Собчак проводят обыски. Вчера стало известно о задержании коммерческого директора Ксении Собчак. Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве. Сегодня ему изберут меру пресечения. Внимание правоохранителей привлекла и Собчак. Сегодня в загородном доме телеведущей начались обыски. Силовиков встретил супруг звезды Константин Богомолов. Говорят, сама Ксения сейчас находится за границей. Журналистка якобы уехала в Литву через Белоруссию.Пока неизвестно связана ли поездка 40-летней теледивы с текущими событиями, или она была запланированной. Ведущая часто путешествует по миру и не раз опровергала слухи об эмиграции. Сообщается, что вместе с Кириллом Сухановым задержали и Ариана Романовского, бывшего главреда Tatler. В его доме обыски прошли еще утром 25 октября, сообщает Telegram-канала «РЕН ТВ».