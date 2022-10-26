. Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела

Ведущую и журналистку Ксению Собчак подозревают в соучастии в вымогательстве. Вчера задержали коммерческого директора Ксении Собчак. Журналистка была удивлена неприятным новостям. А сегодня правоохранители пришли в ее загородный дом с обыском. Кирилл Суханов и Ариан Романовскоий стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве в особо крупных размерах. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые дают показания правоохранительным органам, а вот Ксении Собчак удалось в срочном порядке покинуть Россию.Оказалось, что для неожиданного путешествия есть веская причина. Как сообщают инсайдеры, журналистка также в числе подозреваемых по делу о вымогательстве посредством Telegram. Говорят, Ксению успели предупредить о предстоящем обыске, поэтому ей удалось уехать еще 24 октября. Сейчас она предположительно находится в Литве. Границу журналистка пересекала из Минска, сообщает «ТАСС». 40-летняя Ксения пока не комментирует информацию о новом статусе. Телеведущая ведет ряд Telegram-каналов, в которых пока публикует актуальные новости.