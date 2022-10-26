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Ксению Собчак пытались поймать в аэропорту

Ксению Собчак пытались поймать в аэропорту
Ведущая и журналистка Ксения Собчак покинула страну, боясь ареста. Сегодня в доме светской львицы прошли обыски. Саму хозяйку особняка в элитном поселке «Горки-8» правоохранители не застали, их встретил ее супруг Константин Богомолов. Говорят, журналистка покинула страну и сейчас находится в Литве. Вчера был задержан коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов. Говорят, что подобная участь была уготовлена и его работодательнице. По предварительным данным, оперативники пытались задержать Ксению прямо в аэропорту «Внуково-3», однако та успела сесть в самолет и покинуть страну. Сообщается, что звезда улетела в Литву через Белоруссию, сообщает Telegram-канала Baza.
Сегодня в ее загородном доме прошли обыски. Ранним утром 25 октября правоохранители побывали в квартире еще одного задержанного вместе с Сухановым — Ариана Романовского. Бывший главред Tatler тоже стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Как пишут СМИ, заявление на подозреваемых написал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сегодня суд изберет для Кирилла и Ариана меру пресечения. Им грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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