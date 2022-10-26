. Кто родился 26 октября

Леонид Анатольевич Огуль (59 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работал в ряде медицинских учреждений Астраханской области. Был главным врачом «Клинического родильного дома». Являлся депутатом городского совета Астрахани и Думы Астраханской области.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Александр Евсеевич Хинштейн (48 лет), председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец», вёл телепрограмму «Секретные материалы». Являлся советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Избирался депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов.

Александр Хинштейн — автор 9 книг, в их числе «Охота на оборотней», «Кризис» и «Конец Атлантиды».

А ещё в этот день родились:

Юрий Михайлович Амерев (58 лет), председатель Курской областной Думы. Работал в колхозе «Завет Ильича» Горшеченского района Курской области. Был заведующим Барановским ветучастком станции по борьбе с болезнями животных. Возглавлял администрацию Куньевского сельсовета, а также Горшеченский район Курской области.

В октябре 2021 года был избран председателем Курской областной Думы.

Игорь Фёдорович Масленников (1931-2022), российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР. Работал на Ленинградском телевидении.

В кино дебютировал в 1967 году, сняв в соавторстве с Ильей Авербахом драму «Личная жизнь Кузяева Валентина». Широкую известность Игорю Масленникову принесла серия фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Среди других известных картин, снятых режиссёром, «Гонщики», «Пиковая дама», «Зимняя вишня», «Что сказал покойник», «Ярославна, королева Франции», «Банкрот». В общей сложности он снял около 30 кино- и телефильмов.