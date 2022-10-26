. Любовь Толкалина шокировала поклонников провокационным кадром
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Любовь Толкалина шокировала поклонников провокационным кадром

Любовь Толкалина шокировала поклонников провокационным кадром
44-летняя актриса Любовь Толкалина снялась обнаженной, закрыв пикантное место тряпочкой. Любовь Толкалина питает слабость к откровенным съемкам. В последнее время звезда кино часто позирует в кадре совсем без одежды, скромно прикрывая пикантные места. Да и сниматься в кино и сериалах без одежды ее вовсе не смущает. Но такое необычное пристрастие не всем приходится по душе. Так, недавно в своем блоге она вновь выложила фото назло хейтерам. Абсолютно обнаженная актриса сделала селфи напротив зеркала в гримерке. В кадре Любовь стоит спиной, поэтому все ее формы прекрасно отражаются. Свои ягодицы она прикрыла небольшой черной тряпочкой — видимо, нижним бельем или частью наряда. На ней осталась только укладка и алая помада.
«Позволю себе эту чучуть», - пошутила Толкалина. Сразу после публикации на нее опять обрушился шквал критики. Но артистке не впервой сталкиваться с нападками хейтеров и давать им достойный отпор. «Внимание! Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово ''зачем'', зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша. Левым, если левша. В противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете», — объясняла Толкалина. Актриса вполне может похвастаться идеальным телом, а критика посторонних людей ее только веселит. Тем более ее единственная дочь от Егора Кончаловского, Мария полностью поддерживает маму. А иногда звездная наследница и сама может задать всем жару в Сети.
# Шоу-бизнес Толкалина Любовь
По материалам: z-aya

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