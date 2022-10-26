. Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда

Певица Лолита Милявская удивляется, как быстро поклонники изменили мнение об Алле Пугачевой. В конце сентября Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль. Информация об очередном отъезде Примадонны взбудоражила медийное пространство. На Аллу Борисовну вновь обрушилось много хейта. Подруга Пугачевой Лолита Милявская долгое время не комментировала отъезд певицы. Однако на днях в программе «Однажды...» на телеканале НТВ Лолита впервые высказала мнение по поводу негатива в адрес Аллы Борисовны и других актеров, которые решились уехать из страны. Милявскую возмущает, что фанаты так быстро меняют свое мнение насчет артистов.«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются унижению. И тут же публика говорит: “Да мы тебя вообще не любили”», - отметила Милявская. Напомним, что в жизни Лолиты было немало периодов, когда она теряла народную любовь. Так, после ухода из Кабаре-дуэт «Академия» певица на время лишилась поклонников. К слову, Милявской удалось вернуть внимание к себе и свое место в шоубизнесе только после выхода хита «Пошлю его на…». «Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел!» — призналась певица.