. Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда

Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда

Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда
Певица Лолита Милявская удивляется, как быстро поклонники изменили мнение об Алле Пугачевой. В конце сентября Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль. Информация об очередном отъезде Примадонны взбудоражила медийное пространство. На Аллу Борисовну вновь обрушилось много хейта. Подруга Пугачевой Лолита Милявская долгое время не комментировала отъезд певицы. Однако на днях в программе «Однажды...» на телеканале НТВ Лолита впервые высказала мнение по поводу негатива в адрес Аллы Борисовны и других актеров, которые решились уехать из страны. Милявскую возмущает, что фанаты так быстро меняют свое мнение насчет артистов.
«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются унижению. И тут же публика говорит: “Да мы тебя вообще не любили”», - отметила Милявская. Напомним, что в жизни Лолиты было немало периодов, когда она теряла народную любовь. Так, после ухода из Кабаре-дуэт «Академия» певица на время лишилась поклонников. К слову, Милявской удалось вернуть внимание к себе и свое место в шоубизнесе только после выхода хита «Пошлю его на…». «Я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел!» — призналась певица.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

Последние новости

Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
Вкусные рецепты: как приготовить морковь по-корейски на зиму
Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиян
Рост цен в Казахстане и Грузии связали с приездом россиян
"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки "Ледникового периода" после ухода Милохина
"Ищем нового партнера": Медведева вернулась на съемки
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
Любовь Толкалина шокировала поклонников провокационным кадром
Любовь Толкалина шокировала поклонников провокационным кадром
Мария Шукшина отжала две квартиры
Мария Шукшина отжала две квартиры
Рената Литвинова готова разорвать свою помощницу
Рената Литвинова готова разорвать свою помощницу
Ксения Собчак дошутилась до уголовки
Ксения Собчак дошутилась до уголовки
Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда
Лолита Милявская первый раз высказалась о Пугачевой после ее отъезда
Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со скидкой
Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со
Собчак пешком попала в Европу
Собчак пешком попала в Европу
Девушка решила пройтись по канату между скалами
Девушка решила пройтись по канату между скалами

Топ на сегодня

Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
Владелец «Доширака» приобрел производителя Gallina Blanca
Владелец «Доширака» приобрел производителя Gallina Blanca

Еще по теме

Лолита Милявская высказалась об Алле Пугачевой
Лолита Милявская обеспокоена ненавистью поклонников
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных