. Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаоса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаоса

Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаоса

Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаосаМаск ответил шуткой газете NYT на обвинения в создании геополитического хаоса

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер и изобретатель Илон Маск в шутливой форме ответил в Twitter газете The New York Times (NYT) на обвинения в создании «геополитического хаоса». Предприниматель перефразировал материал издания, намекнув, что сама газета также может создавать проблемы.

«New York Times предстала в качестве нового, хаотического игрока в мировой политике. Вмешательство газеты в некоторые наиболее горячие мировые конфликты иногда приносило благо, но ее материалы также создавали и проблемы», — написал он, добавив, что ссылается на «близкие к этому вопросу неназванные источники, которые решили соблюдать анонимность».

Маск обратил внимание, что ключевая особенность Twitter — расширение возможностей гражданской журналистики. «Люди могут распространять новости без предвзятого отношения со стороны истеблишмента», — заключил он.

Ранее Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post из-за публикации, где его назвали угрозой национальной безопасности. «Точно. "Вашингтон пост" — такие лицемеры», — написал Маск в ответ на запись одного из своих подписчиков, который заявил об использовании журналистики влиятельными людьми для защиты своих интересов.

25 октября основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что планирует к пятнице, 28 октября, закрыть сделку по приобретению компании Twitter.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со скидкой
Подписки Game Pass вновь можно купить в М.Видео в России, временно со
Собчак пешком попала в Европу
Собчак пешком попала в Европу
Девушка решила пройтись по канату между скалами
Девушка решила пройтись по канату между скалами
Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании геополитического хаоса
Маск в шутливой форме ответил на обвинения в создании
4 главных страха мужчин в отношениях
4 главных страха мужчин в отношениях
В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от иностранных слов
В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от иностранных
Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Анна Семенович надеется встретить принца на белом коне
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Певица Жасмин стала неугодной Америке
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry считают, что 30 FPS станет стандартом Xbox Series X |
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022 года
Что можно и что нельзя делать на Параскеву Грязнуху, 27 октября 2022
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж

Топ на сегодня

Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Денежный лунный календарь на ноябрь 2022 года
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ
Путин провел заседание Координационного совета при Правительстве РФ
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости

Еще по теме

Маск обвинил газету The Washington Post в лицемерии
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск предсказал начало эры беспилотных авто
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку