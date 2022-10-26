. Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза
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Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза

Microsoft анонсировала Age of Mythology: Retold — игра будет в Game Pass в день релиза


Компания Microsoft в рамках мероприятия, которое было посвящено серии Age of Empires, вспомнила о своей другой популярной стратегической серии. В ходе шоу анонсировали игру Age of Mythology: Retold — это ремастер оригинальной игры 2002 года выпуска, в этом году ей исполнилось 20 лет.

Занимается созданием Age of Mythology: Retold команда World’s Edge. На данный момент известно об игре мало — она получит осовремененный геймплей, новое управление, графические улучшения и много других изменений, но без подробностей. Даты выхода у стратегии тоже нет.

Сейчас в качестве платформы для Age of Mythology: Retold заявлен только PC. Сразу после релиза игра станет частью PC Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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