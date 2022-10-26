. Microsoft хвалит успехи Xbox Series S, называя консоль «лучшей точкой входа»

Вадим Карасев





Сатья Наделла, глава корпорации Microsoft, представил квартальный отчет, в котором отметил хорошие успехи Xbox. В рамках этого же отчета он коснулся темы успешности Xbox Series S. Пока разработчики ругают Microsoft за решение выпустить на рынок столь бюджетную консоль, сама корпорация отмечает огромные успехи приставки.

Как заявил Сатья Наделла, Xbox Series S является «лучшей точкой входа» в экосистему Xbox. По его словам, более 50% владельцев младшей консоли Xbox нового поколения — это новые пользователи для игровой экосистемы Microsoft. Сатья отдельно подчеркивает, что Xbox Series S в связке с подпиской Game Pass — это сейчас лучшее предложение для новых игроков на рынке.

Напомним, в Японии продажи Xbox Series S заметно превышают продажи Xbox Series X.