. Microsoft обновила дизайн общей страницы магазина Xbox в браузерной версии

Вадим Карасев





Браузерную версию Microsoft Store ругают многие игроки, при этом не только отдельные посадочные страницы игр, но и общую страницу с проектами, где можно подобрать игры при помощи различных фильтров. Игроки обратили внимание, что дизайн общей страницы в Microsoft Store был обновлен, но большую часть проблем это не решило.

Если вы сейчас зайдете по этой ссылке (в американский магазин), то можете увидеть обновленную страницу Microsoft Store с измененным дизайном. Стоит сказать, что внедрен обновленный дизайн не во всех регионах, в российской версии цифрового магазина Xbox все еще старый дизайн. Ниже можно видеть их сравнения.

Новый дизайнСтарый дизайн

При этом, с обновлением пострадала функциональность страницы, например, теперь нельзя удалить некоторые фильтры, а при попытке добавить часть фильтров возникает в целом ошибка и не отображается список игр.