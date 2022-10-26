. Минфин и Минобороны заложили в проект бюджета средства на СВО

Министерство финансов совместно с Минобороны предусмотрели в проекте бюджета на 2023-2025 годы средства для проведения специальной военной операции. Об этом глава финансового ведомства Антон Силуанов сообщил на встрече с представителями фракции «Единая Россия» 26 октября.

Как заявил чиновник, в проекте заложено как денежное довольствие военнослужащих, так и средства на обмундирование мобилизованных — на этот год и последующую трехлетку.

Также в бюджете учитывается финансирование новых территорий, в частности, чтобы исполнить социальные гарантии для жителей новых территорий, сказал Силуанов.

«Предусмотрены деньги и на восстановление экономики, которая была разрушена в результате военных действий», — дополнил он.

Антон Силуанов подчеркнул, что ресурсы на эти расходы будут взяты за счет налогообложения сверхдоходов сырьевых отраслей, добычи нефти, газа и угля.



