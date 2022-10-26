. Муж Тамары Глобы предрекает глобальную войну

Супруг астролога Тамары Глобы, Павел поделился страшным предсказанием. Еще в 2009 году Павел Глоба писал о глобальных изменениях в мире. Слова астролога с пугающей точностью начали сбываться. Однако, по мнению звезды, текущие события лишь преддверье еще больших бед. Павел Глоба предполагает, что грядущие несколько лет станут тяжелыми для человечества. «Будет период солнечной активности. Сейчас период спокойствия, поэтому народ безмолвствует. Следующий всплеск начнется с конца 23 года. Кстати, с 2012 по 2014 годы тоже был период высокого Солнца. Поэтому людей на Украине можно было сподвигнуть на Майдан, потом все заглохло. С 2024 по 2027 годы — период повышения солнечной активности. Там совпадает несколько разных критических циклов. Считаю, что эти годы являются для нас самыми опасными», — поделился астролог. В беседе с Татьяной Толстой Глоба также напомнил об угрозе вспышки глобального конфликта, о котором он говорил еще задолго до заметной нестабильности в мире.«Третья мировая — возможный сценарий, которому надеюсь, не дадут реализоваться. Подобный сценарий начинается с 2024-го до 2027–2028 годов», — прогнозирует Павел. При этом Глоба предупреждает, что астрология не занимается предсказанием, а лишь формирует разные варианты будущего. «Астрология — некая модель, которая имеет большую степень совпадения с реальностью. Задача человека выбрать из нескольких вариантов наилучший. Астрология опирается на циклические закономерности. В мире многие события повторяются на другом уровне, конечно. Раньше мы были в звериных шкурах, потом в париках ходили, сейчас с гаджетами и так далее. Но в принципе, модели повторяются с каменного века, потому что человек не изменился. У человека мотивы поведения те же самые», — рассуждал эксперт в шоу «Белый шум».