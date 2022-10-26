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На карту «Мир» перечислят больше выплат

На карту «Мир» перечислят больше выплат

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут проводить через национальную платежную систему. Такое постановление кабмина от 23.07.2022 №1317 вступает в силу 26 октября.

Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода.

Также на «Мир» перечислят компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Она положена педагогам в сельской местности, членам семей погибших военнослужащих и другим граждан.


Кроме того, на карты национальной платежной системы будут перечислять ежемесячные выплаты и пособиях малоимущим и ежегодные выплаты награжденным знаком «Почетный донор».

В марте этого года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России.  Перевод выплат на карту «Мир» позволит гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек, поясняется на сайте кабмина.


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По материалам: pnp.ru

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