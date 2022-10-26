На шоу "Влюбись, если сможешь" появился новый участник. До проекта он издевался над своими девушками
Шоу "Влюбись, если сможешь" ежедневно идет на канале ТНТ в 22:00. В последнем выпуске к участникам присоединился Никита Прохорчук. Оказалось, за спиной у него непростая история романтических отношений.
Прохорчук признался, что долгое время встречался с одной девушкой, а потом увидел ее переписку с подругой, в которой она раздумывала, не бросить ли его. Несмотря на сильные чувства к ней, парень решил ее опередить. Однако это травмировало его, и со всеми своими следующими девушками Никита плохо обращался: вымещал негатив и просто использовал, как вещи.
Однако на проект Прохорчук пришел с серьезными намерениями. "Я верю в любовь. Рядом со мной есть пример отличных пар", — признался он остальным участникам шоу. Если девушки ему поверят, то шансы у него точно есть. Никита владеет бизнесом в Москве и может предложить будущей возлюбленной экстремальный отдых.
К слову, в прошлом выпуске девушек для потенциальной пары стало на одну меньше. Проект покинула Вика Брагентова. Она решила присоединиться к уже занятому Экой Арбузовой Руслану Пегову, однако он ее отверг. Впрочем, Виктория не расстроилась.
На одном из предыдущих выпусков также произошел серьезный скандал. Чемпион России по тайскому боксу Константин Белов настойчиво предлагал пчеловоду Дмитрию Анохину выйти с ним на улицу, но после нескольких отказов ударил его по лицу, повалил на кровать и начал избивать. Белова еле смогли оттащить вовремя подошедшие участники шоу.