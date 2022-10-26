. На шоу "Влюбись, если сможешь" появился новый участник. До проекта он издевался над своими девушками

Вадим Карасев

Шоу "Влюбись, если сможешь" ежедневно идет на канале ТНТ в 22:00. В последнем выпуске к участникам присоединился Никита Прохорчук. Оказалось, за спиной у него непростая история романтических отношений.

Прохорчук признался, что долгое время встречался с одной девушкой, а потом увидел ее переписку с подругой, в которой она раздумывала, не бросить ли его. Несмотря на сильные чувства к ней, парень решил ее опередить. Однако это травмировало его, и со всеми своими следующими девушками Никита плохо обращался: вымещал негатив и просто использовал, как вещи.

Однако на проект Прохорчук пришел с серьезными намерениями. "Я верю в любовь. Рядом со мной есть пример отличных пар", — признался он остальным участникам шоу. Если девушки ему поверят, то шансы у него точно есть. Никита владеет бизнесом в Москве и может предложить будущей возлюбленной экстремальный отдых.

К слову, в прошлом выпуске девушек для потенциальной пары стало на одну меньше. Проект покинула Вика Брагентова. Она решила присоединиться к уже занятому Экой Арбузовой Руслану Пегову, однако он ее отверг. Впрочем, Виктория не расстроилась.

"Все складывается так, как должно быть. Значит, что-то совсем скоро придет ко мне. Все, что ни делается, все к лучшему. Никогда не забуду это время на проекте. Это была маленькая жизнь," — заявила девушка.

На одном из предыдущих выпусков также произошел серьезный скандал. Чемпион России по тайскому боксу Константин Белов настойчиво предлагал пчеловоду Дмитрию Анохину выйти с ним на улицу, но после нескольких отказов ударил его по лицу, повалил на кровать и начал избивать. Белова еле смогли оттащить вовремя подошедшие участники шоу.