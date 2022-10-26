. На Западе признали рост тактической слаженности ВС России при Суровикине

Вадим Карасев

Среди российских военных отмечаются признаки большей слаженности после того, как командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине был назначен генерал армии Сергей Суровикин, пишет Politico.

"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности".

Издание, ссылаясь на неназванного офицера разведки Великобритании, заявило, что военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии" - "как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой".

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов называл Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами. Ранее Суровикин дал интервью, которое, как отметили эксперты, отразило, помимо реально сложившейся боевой обстановки, ключевые приоритеты Вооруженных сил Российской Федерации, а также показало, что российская сторона останавливаться не намерена.