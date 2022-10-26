. На Западе признали рост тактической слаженности ВС России при Суровикине
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На Западе признали рост тактической слаженности ВС России при Суровикине

На Западе признали рост тактической слаженности ВС России при Суровикине

Среди российских военных отмечаются признаки большей слаженности после того, как командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине был назначен генерал армии Сергей Суровикин, пишет Politico.

"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности".

Издание, ссылаясь на неназванного офицера разведки Великобритании, заявило, что военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии" - "как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой".


Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов называл Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами. Ранее Суровикин дал интервью, которое, как отметили эксперты, отразило, помимо реально сложившейся боевой обстановки, ключевые приоритеты Вооруженных сил Российской Федерации, а также показало, что российская сторона останавливаться не намерена.

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По материалам: uposters.ru

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