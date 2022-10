. Напоминаем: самое время пройти The Forgotten City по Game Pass, скоро игру удалят

Вадим Карасев





Игра The Forgotten City является одним из главных открытий прошлого года. Проект, который зародился в качестве мода Skyrim, смог вырасти в полноценную игру, которая завоевала огромное количество наград в прошлом году. По итогам 2021 года игра The Forgotten City оказалась более чем в 50 списках лучших игр года, а портал The Gamer назвал The Forgotten City вовсе лучшей игрой 2021 года.

The Forgotten City доступна в подписке Game Pass на приставках Xbox и PC, и сейчас самое время, чтобы ее пройти, если вы не сделали этого ранее. Уже 31 октября приключенческая игра будет удалена из подписки, но за оставшееся время вполне можно успеть ее закончить — на прохождение The Forgotten City требуется около 6-8 часов, если проходить ее неспеша.

В The Forgotten City игроки должны распутать временную петлю в древнеримском городе на котором лежит проклятье. В игре большой открытый мир, несколько вариантов концовок, игрокам предстоит исследовать город, решать загадки и погружаться глубже в интересный сеттинг. В игре есть русская локализация в формате субтитров.

The Forgotten City

Watch this video on YouTube

Вернитесь на 2000 лет в прошлое, чтобы увидеть последние дни проклятого римского города: стоит одному жителю преступить закон, и погибнут все. Разгадайте тайну поселения, попавшего во временную петлю — исследуйте его улицы, расспрашивайте жителей, решайте головоломки.

Перейти в Microsoft Store